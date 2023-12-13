Флагманский центр ГКБ имени Боткина будет использовать единые медицинские алгоритмы

Для спасения пациентов медики флагманского центра ГКБ имени Боткина будут использовать единые медицинские алгоритмы. Об этом пишет Агентство "Москва".

Кроме того, в статье издания говорится, что медучреждение будет оборудовано по единому стандарту оснащения. Одно из главных отличий здания центра – планировка здания. Здесь пациентов будут принимать и осматривать на первом этаже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.