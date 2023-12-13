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13 декабря, 15:15

Общество

Флагманский центр ГКБ имени Боткина будет использовать единые медицинские алгоритмы

Флагманский центр ГКБ имени Боткина будет использовать единые медицинские алгоритмы

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Для спасения пациентов медики флагманского центра ГКБ имени Боткина будут использовать единые медицинские алгоритмы. Об этом пишет Агентство "Москва".

Кроме того, в статье издания говорится, что медучреждение будет оборудовано по единому стандарту оснащения. Одно из главных отличий здания центра – планировка здания. Здесь пациентов будут принимать и осматривать на первом этаже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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медицинаобществовидеоАлина Гилева
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