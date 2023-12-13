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13 декабря, 14:15

Общество

Уровень заболеваемости гриппом и пневмонией в Москве достиг сезонных показателей

Уровень заболеваемости гриппом и пневмонией в Москве достиг сезонных показателей

Депздрав опроверг информацию о массовых заболеваниях школьников гриппом и пневмонией

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Уровень заболеваемости гриппом и пневмонией в Москве не превышает сезонных показателей. Массовых заболеваний среди школьников и дошкольников нет. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

По данным Роспотребнадзора, в столице от гриппа привились более 7,5 миллиона человек. Показатели по сезонным вирусам находятся в рамках привычных значений для этого времени года. Заболевания в большинстве случаев протекают в легкой и средней форме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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