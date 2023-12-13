Депздрав опроверг информацию о массовых заболеваниях школьников гриппом и пневмонией

Столичный департамент здравоохранения опроверг данные о том, что московские школьники массово болеют скрытой пневмонией и гриппом. Число больных пневмонией не превышает прошлогодний показатель.

Резкий рост заболеваемости гриппом и пневмонией тоже не отмечается. Кроме того, в столичных детсадах и школах на карантин по ОРВИ и гриппу выведено около 1% групп и классов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.