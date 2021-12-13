Чат-бот поможет передать москвичам жалобы на самочувствие перед приемом у педиатра и лора

Чат-бот на основе искусственного интеллекта будет собирать жалобы на самочувствие перед приемом к врачу в поликлиниках. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При записи к педиатру на вопросы чат-бота отвечают родители ребенка. А дети старше 15 лет могут заполнить форму самостоятельно.

Цифровой помощник уже работает у терапевтов и гинекологов в женских консультациях. С февраля сервисом воспользовались почти 600 тысяч москвичей.

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