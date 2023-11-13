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Новости

13 ноября, 22:00

Общество

Новости часа: в Депздраве оценили эпидобстановку по COVID-19 в Москве

Новости часа: в Депздраве оценили эпидобстановку по COVID-19 в Москве

Собянин сообщил о проведении в метро Москвы более 50 культурных мероприятий за 10 лет

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новых корпусов онкобольницы № 62

Собянин рассказал о строительстве в "Сколкове" новых корпусов онкобольницы № 62

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новых корпусов онкобольницы № 62

Собянин рассказал о строительстве в Сколково новых корпусов онкобольницы № 62

Новости часа: более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Москвичам рассказали о функционировании системы онкопомощи в столице

Жителям столицы рассказали, как оказывается медпомощь пациентам с инсультом

Собянин рассказал о строительстве детской больницы Святого Владимира в Сокольниках

Эпидобстановка в Москве по COVID-19, ОРВИ и пневмонии соответствует обычному периоду сезонных заболеваний. Существенного роста госпитализаций в столице не наблюдается, сказано в сообщении столичного департамента здравоохранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к апрелю 2024 года завершат строительство новой школы в инновационном центре "Сколково" на 825 учеников.

Более одного миллиона тонн вторсырья сдали жители столицы в рамках городской программы раздельного сбора мусора. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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