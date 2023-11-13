Новости часа: в Депздраве оценили эпидобстановку по COVID-19 в Москве

Эпидобстановка в Москве по COVID-19, ОРВИ и пневмонии соответствует обычному периоду сезонных заболеваний. Существенного роста госпитализаций в столице не наблюдается, сказано в сообщении столичного департамента здравоохранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к апрелю 2024 года завершат строительство новой школы в инновационном центре "Сколково" на 825 учеников.

Более одного миллиона тонн вторсырья сдали жители столицы в рамках городской программы раздельного сбора мусора. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.