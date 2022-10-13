13 октября, 17:50Общество
Ведущие офтальмологи рассказали об инновациях в современной офтальмологии
13 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Достижения и инновации современной офтальмологии".
Перед журналистами выступили:
- хирург-офтальмолог, медицинский директор Международного офтальмологического центра Дмитрий Дементьев;
- ведущий офтальмохирург, кандидат медицинских наук, ученица и дочь академика Святослава Федорова Ирина Федорова;
- офтальмохирург, специалист по витреоретинальной хирургии Ярослав Байбородов;
- профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург, специалист в области рефракционной и лазерной хирургии Вячеслав Куренков.