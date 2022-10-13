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Новости

13 октября, 17:50

Общество

Ведущие офтальмологи рассказали об инновациях в современной офтальмологии

Ведущие офтальмологи рассказали об инновациях в современной офтальмологии

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13 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Достижения и инновации современной офтальмологии".

Перед журналистами выступили:

  • хирург-офтальмолог, медицинский директор Международного офтальмологического центра Дмитрий Дементьев;
  • ведущий офтальмохирург, кандидат медицинских наук, ученица и дочь академика Святослава Федорова Ирина Федорова;
  • офтальмохирург, специалист по витреоретинальной хирургии Ярослав Байбородов;
  • профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург, специалист в области рефракционной и лазерной хирургии Вячеслав Куренков.
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