Столичные курьеры и водители проходят ревакцинацию от коронавируса

Курьеры и водители сервиса "Яндекс Go" в Москве проходят ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в самой компании.

Сотрудникам предлагают сделать прививки в специальном пункте для партнеров "Яндекса". Услуга доступна и россиянам, и иностранцам

Представитель сервиса "Яндекс Go" Зоя Австрийская рассказала, что на фоне роста числа заболеваемости коронавирусной инфекции в Москве сервисы усиливают меры по борьбе с COVID-19.

"Мы приглашаем водителей и курьеров на ревакцинацию. Мы уже увеличили количество точек дезинфекции в Москве, температуру курьерам измеряют более чем в 200 точках в городе, в том числе на базе "Яндекс лавок", – сообщила представитель компании.

Она отметила, что расширяют раздачи средств индивидуальной защиты, а также вернули закупку термометров в парки. Кроме того, привившиеся водители и курьеры могут рассчитывать на преимущества в принятии заказов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.