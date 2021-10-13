Оперштаб призвал пожилых москвичей не отказываться от вакцинации от COVID-19

Московский Оперштаб призвал пожилых москвичей не отказываться от вакцинации от ковида. Пока привиты только треть пенсионеров. При этом болезнь у них протекает тяжелее и чаще приводит к летальному исходу.

Половина заболевших старше 60 лет попадают на лечение в больницу. Вероятность тяжелого течения выше в 5,5 раз, а у тех, кому за 75 – в 7 раз. Состояние часто ухудшается стремительно, в течение трех дней.

86% жертв коронавируса – это люди старше 60 лет. Добиться снижения заболеваемости можно за счет вакцинации, подчеркнули в Оперштабе, она уже показала свою эффективность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.