Собственник сети салонов рассказала о вакцинации сотрудников сферы услуг в Подмосковье

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Сделать прививки должны работники сферы услуг. О количестве привитых сотрудников рассказала собственник сети салонов и омбудсмен АПИК по Московской области Зоя Панина.

"В данное время есть примерные цифры – это 60% сотрудников привитых по всей индустрии красоты в Московской области. Причем данные цифры – они примерные, потому что не все подавали отчеты, но в целом информация такая", – сообщила Панина.

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