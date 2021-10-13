В 10 московских школах организовано бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В 10 московских школах можно бесплатно сдать экспресс-тест на ковид. Первые исследования начнут делать 14 октября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ученики смогут проверяться раз в две недели. По словам заммэра, дети чаще всего переносят болезнь бессимптомно, но и чаще передают инфекцию родственникам. К тому же за последний месяц заболело в 2,5 раза больше школьников, чем в предыдущий. Поэтому в Москве задействуют все механизмы борьбы с ковидом, чтобы не переводить на дистант школы, отметила заммэра.

Положительный результат экспресс-теста – еще не основание для признания ребенка заболевшим. Но это повод для направления врача из поликлиники домой к школьнику. Медик должен обследовать пациента, взять ПЦР и еще один экспресс-анализ. И только тогда будут решать вопрос о карантине в классе.

В будущем такое тестирование может появиться и в других образовательных учреждениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.