В 10 московских школах организовано бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

10:15
В 10 московских школах можно бесплатно сдать экспресс-тест на ковид. Первые исследования начнут делать 14 октября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ученики смогут проверяться раз в две недели. По словам заммэра, дети чаще всего переносят болезнь бессимптомно, но и чаще передают инфекцию родственникам. К тому же за последний месяц заболело в 2,5 раза больше школьников, чем в предыдущий. Поэтому в Москве задействуют все механизмы борьбы с ковидом, чтобы не переводить на дистант школы, отметила заммэра.
Положительный результат экспресс-теста – еще не основание для признания ребенка заболевшим. Но это повод для направления врача из поликлиники домой к школьнику. Медик должен обследовать пациента, взять ПЦР и еще один экспресс-анализ. И только тогда будут решать вопрос о карантине в классе.
В будущем такое тестирование может появиться и в других образовательных учреждениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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