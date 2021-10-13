Daily Express извинилась за статью о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca

Британская газета Daily Express извинилась за публикацию статьи о том, что российские спецслужбы выкрали формулу вакцины AstraZeneca для создания препарата "Спутник V".

Изначально эта новость появилась в таблоиде The Sun, затем информацию перепечатали другие СМИ.

В России эти материалы назвали глупостью, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что The Sun – глубоко ненаучное издание.

Позже информация о похищении формулы была практически официально признана недостоверной, и даже редакции изданий внесли в свои материалы изменения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.