13 сентября, 23:45

Город

В Москве начали работать 15 обновленных поликлиник

В Москве начали работать 15 обновленных поликлиник. В них по новому столичному стандарту обустроены современные кабинеты и цифровое оборудование.

Как отметил Сергей Собянин, в городе существует около 4 миллионов квадратных метров площадей здравоохранения. Большая их часть была устаревшей, однако за последний год столица возвела и реконструировала 3 миллиона квадратных метров недвижимости в этой области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

медицинагородвидеоЕкатерина ЕфимцеваАнна Макарова

