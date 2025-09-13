13 сентября, 18:15Город
Порядка 289 поликлиник в Москве прошли программу модернизации
Программа модернизации поликлиник в Москве вышла на финишную прямую. Из 340 учреждений уже отремонтировано 289 зданий. В процессе реконструкции в объектах обустраивают современные кабинеты и комфортные зоны ожидания, устанавливают цифровое оборудование.
Помимо этого, в рамках работ специалисты оснащают поликлиники новыми системами кондиционирования, вентиляции, автоматической пожарной сигнализации, которые позволяют находиться в зданиях безопасно.
