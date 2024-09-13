В Москве будет реализован уникальный проект по поддержке рождаемости

В Москве запускают уникальную программу по поддержке рождаемости. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, аналогов такому проекту нет нигде в мире. В нем смогут принять участие москвички от 18 до 40 лет. В центрах женского здоровья и женских консультациях им предложат узнать о возможностях организма и сдать анализ крови на антимюллеров гормон. Также специалисты помогут спланировать беременность, в том числе с применением современных репродуктивных технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.