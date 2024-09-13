Единая лабораторная информсистема охватила 60% стационаров в Москве

Единая лабораторная информсистема охватила уже 60% столичных стационаров. Как напомнила заммэра Анастасия Ракова, раньше данные были зачастую не оцифрованы и рассредоточены, теперь они быстрее попадают в историю болезни. Это ускоряет принятие решений врачами.

Результаты анализов отправляются в единую лабораторную систему в электронном виде, после чего автоматически или вручную проверяются врачом и загружаются в ЕМИАС. Пилотный проект по внедрению единой лабораторной информационной системы запустили в январе 2023 года. На данный момент в столице она обрабатывает более 650 тысяч исследований в сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

