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Новости

13 сентября, 11:30

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Единая лабораторная информсистема охватила 60% стационаров в Москве

Единая лабораторная информсистема охватила 60% стационаров в Москве

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

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Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

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Единая лабораторная информсистема охватила уже 60% столичных стационаров. Как напомнила заммэра Анастасия Ракова, раньше данные были зачастую не оцифрованы и рассредоточены, теперь они быстрее попадают в историю болезни. Это ускоряет принятие решений врачами.

Результаты анализов отправляются в единую лабораторную систему в электронном виде, после чего автоматически или вручную проверяются врачом и загружаются в ЕМИАС. Пилотный проект по внедрению единой лабораторной информационной системы запустили в январе 2023 года. На данный момент в столице она обрабатывает более 650 тысяч исследований в сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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