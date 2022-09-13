Новости часа: число заражений оспой обезьян среди людей в Европе снижается

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число заражений оспой обезьян среди людей в Европе снижается, сообщили в ВОЗ.

Товарооборот РФ и Индии в первом полугодии 2022 года вырос почти на 120%. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Более 260 тысяч человек в Москве привились от гриппа с начала сезона. Об этом заявил Роспотребнадзор.