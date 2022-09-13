Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до 14 сентября

14 сентября станет последним днем работы павильонов "Здоровая Москва". Затем их закроют до следующей весны. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения города.

Проверить состояние организма и получить рекомендации от специалистов москвичи смогут в поликлинике, к которой прикреплены. Для этого надо будет записаться на диспансеризацию. Сделать это можно с помощью привычных онлайн-сервисов: портал mos.ru, сайт emias.info или мобильное приложение ЕМИАС.ИНФО. Перед диспансеризацией необходимо будет заполнить анкету.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.