В Москву после двухлетнего перерыва вернулся грипп. Из-за пандемии его практически не было.

По словам врачей, вирус может сочетаться с COVID-19. Какие штаммы будут этой осенью и зимой, можно ли одновременно прививаться и от гриппа и от ковида? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.