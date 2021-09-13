В Москве первую прививку от COVID-19 сделали 5 млн человек

На текущий момент первый компонент вакцины от коронавируса в Москве получили уже 5 миллионов человек. Среди горожан старше 60 лет доля вакцинированных составляет 22%. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

5 миллионов человек – это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.