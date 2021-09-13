Эксперты рассказали, от каких инфекций стоит прививаться осенью

Прививка от гриппа, пневмококка и коронавируса – сейчас предлагают защиту сразу ото всего. Причем нужно получить препараты в течение ближайших полутора месяцев, пока грипп и простуда еще не свирепствуют в регионе, уточняют специалисты.

Готов ли наш организм к такой нагрузке? И нужно ли выдержать время между уколами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.