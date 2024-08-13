Новости часа: к медплатформе Москвы с ИИ присоединились еще 4 региона РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще четыре региона России подключились к медплатформе Москвы с искусственным интеллектом, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Портал мэра и правительства Москвы объявил, что жители столицы могут помочь пострадавшим в Курской области через сайт "Миллион призов".

Свыше 60 парковочных мест только для москвичей обустроили в столице с мая, рассказали представители Дептранса.

