Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

13 августа, 22:00

Общество

Новости часа: к медплатформе Москвы с ИИ присоединились еще 4 региона РФ

Новости часа: к медплатформе Москвы с ИИ присоединились еще 4 региона РФ

Вакцину от аллергии на пыльцу и орехи разработали в России

Новости часа: четыре российских региона подключили к столичной медплатформе с ИИ

Четыре региона подключились к столичной медицинской платформе с ИИ

В РФ протестируют вакцину от аллергии в начале сентября

Новости часа: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ им Баумана

Новости часа: Собянин рассказал, как приложение "Мой id" помогает москвичам

В Москве врачи стали чаще выявлять онкозаболевания на ранней стадии

Новости часа: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Московские врачи стали чаще выявлять рак на ранней стадии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще четыре региона России подключились к медплатформе Москвы с искусственным интеллектом, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Портал мэра и правительства Москвы объявил, что жители столицы могут помочь пострадавшим в Курской области через сайт "Миллион призов".

Свыше 60 парковочных мест только для москвичей обустроили в столице с мая, рассказали представители Дептранса.

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