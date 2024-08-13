Новости часа: четыре российских региона подключили к столичной медплатформе с ИИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще четыре региона РФ подключились к медплатформе Москвы с искусственным интеллектом. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Москвичей приглашают на ночную экскурсию в электродепо "Измайлово", сообщили в столичном Дептрансе.

По данным Гидрометцентра РФ, солнечная и теплая погода начнет возвращаться в Москву 14 августа.