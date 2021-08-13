Терапевты Москвы поставили с помощью нейросети 2 млн предварительных диагнозов

Столичные врачи с помощью нейросети поставили два миллиона предварительных диагнозов. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Использование искусственного интеллекта позволяет повысить точность диагностики, при этом окончательное решение все равно остается за врачом. Машина, проанализировав все данные по пациенту, предлагает терапевту на выбор три наиболее вероятных предварительных диагноза.

При этом время, которое врач тратит на прием одного пациента, благодаря нейросети сокращается примерно в 10 раз. Также сервис позволяет избежать повторного назначения на одно и тоже исследование.

Новые технологии применяются для диагностики ряда легочных патологий, рака молочной железы, для выявления COVID-19 и других заболеваний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.