Новости последнего часа: в столице сформирован годовой запас жизненно необходимых лекарств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве сформирован годовой запас жизненно необходимых лекарств. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Нагатинском Затоне обновят набережную и сделают экомаршрут к новой станции БКЛ. На набережной оборудуют сцену для различных мероприятий, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Оплатить проезд на электрических речных трамваях можно будет по Face Pay. Об этом заявил Дептранс.