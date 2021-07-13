Как проходит вакцинация от COVID-19 в Гостином дворе

В Гостином дворе открылся большой пункт вакцинации. Любой желающий может пройти вакцинацию и ревакцинацию "Спутником Лайт" или "Спутником V". Предварительная запись не требуется. Пункт открыт ежедневно с 10:00 до 21:00.