В Москве почти 6 тыс подростков сделали прививку от COVID-19 вакциной "Спутник М"

В Москве почти 6 тысяч подростков привились от коронавируса вакциной "Спутник М". Об этом сообщили в Депздраве.

Максимальная ставка по рублевым вкладам в первой декаде мая снизилась до 12,1%, заявили в ЦБ РФ.

На маршруте будущего МЦД-4 строят и реконструируют 11 станций, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.