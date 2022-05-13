Почти 6 тыс подростков привились двумя компонентами вакцины "Спутник М" в Москве

Почти 6 тысяч подростков в Москве сделали прививку от коронавируса. Это школьники и студенты в возрасте от 12 до 17 лет, сообщили в столичном Депздраве.

Прививают подростков вакциной "Спутник М". Она имеет два компонента. Между ними должен быть перерыв в три недели.

Записаться на прививку можно в поликлиниках или онлайн – на порталах mos.ru, ЕМИАС или госуслуг.

Между тем уровень коллективного иммунитета в Москве за неделю снизился до 30%. Прививки от коронавируса есть у 7 миллионов москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.