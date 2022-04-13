В Москве закрыли пункты бесплатного ПЦР-тестирования на COVID-19. Анализы берут в поликлиниках пациентам с признаками болезни.

Кабмин должен разработать инструменты внешнего управления уходящих компаний, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Евросоюз выделил уже 1,5 миллиарда евро Украине. В среду, 13 апреля, согласовали транш в 500 миллионов евро.