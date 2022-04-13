В Москве сохранят бесплатное ПЦР-тестирование для людей с признаками COVID-19

В Москве закрыли пункты бесплатного ПЦР-тестирования на COVID-19. В Депздраве сообщили, что спрос на услугу сильно упал.

Сдать анализы по ОМС в поликлиниках могут пациенты с симптомами ОРВИ. Сдать тесты можно там же, в поликлиниках.

Антиковидные ограничения в Москве отменяли поэтапно. Сначала профилактические тесты стали неактуальны. Затем уже сократили срок карантина, отменили QR-коды, многие санитарные требования, а потом и маски. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.