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Общество

В России могут повысить штраф за продажу лекарств без рецепта – СМИ

В России могут повысить штраф за продажу лекарств без рецепта – СМИ

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Российские депутаты предложили в несколько раз увеличить штрафы за продажу лекарств без рецептов. Соответствующий законопроект рассмотрят в первом чтении 14 марта. Об этом сообщает газета "Известия".

Парламентарии обеспокоены так называемой "лекарственной наркоманией", которая распространяется в подростковой и молодежной среде из-за доступности некоторых препаратов. Они не относятся к ядовитым или сильнодействующим средствам, но вызывают наркотическое опьянение и даже стойкую зависимость, если их применять не по назначению врача.

Теперь при продаже лекарств без рецепта фармацевтов предлагают штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели заплатят от 50 до 100 тысяч рублей, а юридические лица – от 150 до 200 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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