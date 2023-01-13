Эпидемиологи приступили к разработке вакцины от новых штаммов COVID-19

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что разрабатывают вакцину от новых штаммов коронавируса, в том числе от "Кракена", который считается самым заразным вариантом за историю пандемии. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Первые случаи заболевания новым вариантом коронавируса уже выявили в РФ. Отмечается, что этот штамм подхватили 40% заболевших в США. Там с "Кракеном" борются с октября 2022 года.

Насколько эффективна уже существующая отечественная вакцина против "Кракена"? Для кого наиболее опасен этот штамм? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.