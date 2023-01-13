В НИЦ имени Гамалеи приступили к разработке вакцины от "Кракена"

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что разрабатывают вакцину от новых штаммов коронавируса, в том числе от "Кракена", который считается самым заразным вариантом за историю пандемии. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Известно, что в России уже выявили первые случаи заболевания новым вариантом коронавируса. Эпидемиологи прокомментировали, что болезнь переносится легче.

Насколько эффективна уже существующая отечественная вакцина против "Кракена"? Для кого наиболее опасен этот штамм? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.