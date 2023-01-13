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Общество

В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "Кракена"

В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "Кракена"

Гинцбург сообщил о разработке новой вакцины от COVID-19 для защиты от "Кракена"

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В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что разрабатывают вакцину от новых штаммов COVID, в том числе от "Кракена". Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Тем временем в России выявили первый случай заболевания этим субвариантом штамма коронавируса "Омикрон". Вирусологи рассказали, что это самый заразный штамм, но паниковать не стоит, так как смертность от него не выше, чем от других модификаций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
медицинаобществовидеоИван ЕвдокимовВиктория Жильцова
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