В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "Кракена"

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что разрабатывают вакцину от новых штаммов COVID, в том числе от "Кракена". Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Тем временем в России выявили первый случай заболевания этим субвариантом штамма коронавируса "Омикрон". Вирусологи рассказали, что это самый заразный штамм, но паниковать не стоит, так как смертность от него не выше, чем от других модификаций.

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