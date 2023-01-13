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Общество

Гинцбург сообщил о разработке новой вакцины от COVID-19 для защиты от "Кракена"

Гинцбург сообщил о разработке новой вакцины от COVID-19 для защиты от "Кракена"

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В Роспотребнадзоре заявили, что российские вакцины эффективны против субварианта штамма коронавируса "Омикрон" "Кракен". Кроме того, в центре Гамалеи сообщили, что обновят их состав. Там начали разрабатывать препарат, нацеленный на новые штаммы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

А чтобы привиться иностранной вакциной, можно поехать в Таиланд. В королевстве возобновили бесплатную вакцинацию, пройти ее может любой желающий. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
медицинаобществовидеоИван ЛозовойКристина Курума
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