Вакцина "Спутник М" должна поступить в гражданский оборот на следующей неделе – Гинцбург

Детская вакцина "Спутник М" должна поступить в гражданский оборот на следующей неделе. Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, где разработали препарат. Предназначен он для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Это тот же "Спутник V", но в меньшей дозировке – одна пятая вакцины для взрослых.

По словам иммунологов, у детей обмен белков достаточно высокий, поэтому указанного объема достаточно для защиты. Специалисты подчеркивают, что вакцинация подростков сейчас очень важна в связи с появлением новых штаммов – "Дельты" и "Омикрона". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.