12 декабря, 11:45Город
Процесс доставки биоматериалов автоматизировали с помощью нового сервиса в Москве
Новой цифровой сервис в московской лабораторной службе помог полностью автоматизировать процесс доставки материалов. О его работе рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Теперь все происходит онлайн. Система определяет оптимальные маршруты, количество машин и наполнение специальных термосумок. Контролирует процесс отечественное программное обеспечение
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