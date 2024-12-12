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Новости

12 декабря, 11:45

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Процесс доставки биоматериалов автоматизировали с помощью нового сервиса в Москве

Процесс доставки биоматериалов автоматизировали с помощью нового сервиса в Москве

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Новой цифровой сервис в московской лабораторной службе помог полностью автоматизировать процесс доставки материалов. О его работе рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь все происходит онлайн. Система определяет оптимальные маршруты, количество машин и наполнение специальных термосумок. Контролирует процесс отечественное программное обеспечение

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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