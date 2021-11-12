Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели в 12 регионах РФ

В России обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели уже в 12 регионах. Первыми об этой мере заявили власти Петербурга.

Также вакцинироваться пожилых обязали в Ненецком автономном округе. В списке находятся также Калужская и Белгородская области, Краснодарский и Ставропольский края.

Прививаться всем людям старше 60 лет нужно будет также в Пермском крае, Татарстане, Башкортостане и Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Иркутской и Амурской областях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.