Более 277 тыс человек обследовались в павильонах "Здоровая Москва"

10:00
Обследование в павильонах "Здоровая Москва" прошли более 277 тысяч человек. Проверить свое здоровье можно было в 45 городских парках и зонах отдыха. Об итогах проекта и его будущем рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
После закрытия павильонов на свежем воздухе обследоваться в полном объеме можно в поликлинике по месту прикрепления. Предварительная запись не требуется.
Ракова отметила, что программа позволяет не только проверить состояние организма, но и предотвратить заболевание либо выявить его на ранней стадии. Так, по результатам проведенных обследований было выявлено больше 60 случаев злокачественных новообразований.
Кроме того, в поликлиниках можно проверить свое здоровье после перенесенного ковида, для этого доступна углубленная диспансеризация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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