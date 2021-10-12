Главный гинеколог Минздрава рассказала, как коронавирус влияет на течение беременности

12 октября, 21:15
В Минздраве объяснили, как прививать от коронавируса беременных и кормящих мам. В методических рекомендациях ведомства отмечается, что решение о вакцинации принимает сама женщина, но специалисты подчеркивают, что беременность – это фактор риска для тяжелого течения инфекции. Поэтому вне зависимости от срока беременности и при отсутствии противопоказаний вакцинироваться рекомендуется.
В эфире телеканала Москва 24 главный гинеколог Минздрава, академик РАН Лейла Адамян рассказала, как коронавирус влияет на течение беременности, встречались ли в ее практике случаи беременности у переболевших COVID-19 и вакцинированных и на каком сроке нужно вакцинироваться беременным.
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