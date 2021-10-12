Почти треть россиян вакцинировалась против COVID-19

Около трети населения России вакцинировались от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Уже 43 миллиона человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны", – сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что в настоящее время прививка является наиболее эффективным способом обезопасить себя и близких от COVID-19. По его словам, в стране созданы все условия для того, чтобы не возникало никаких препятствий для вакцинации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.