Более 22 тысяч москвичей воспользовались кардиокреслом в центрах госуслуг

В 25 офисах "Мои документы" теперь можно сделать электрокардиограмму. Новой услугой уже воспользовались более 22-х тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, процедура занимает всего пару минут и ее спокойно можно совместить с другими делами в офисах "Мои документы". Для обследования используется специальное кардиокресло, а результаты проверки автоматически заносятся в электронную медицинскую карту пациента.

С помощью кардиокресла можно выявить мерцательную аритмию, повышающую риск возникновения инсульта в пять-шесть раз и риск сердечной недостаточности – в три раза. При этом, по статистике, чаще всего свое сердце проверяют москвичи в возрасте от 30 до 40 лет. Услуга популярна и среди женщин, и среди мужчин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.