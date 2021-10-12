В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Экспресс-тест на коронавирус в Москве теперь можно сдать во время шоппинга, за ужином или в офисах "Мои документы". Это бесплатно и займет всего несколько минут.

О том, где найти ближайшие пункты для тестирования, – в эфире телеканала Москва 24.