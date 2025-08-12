Срок ожидания эндоскопии в Москве сократился до нескольких дней

В Москве сократилось время ожидания эндоскопических процедур до нескольких дней. По словам заммэра Анастасии Раковой, это стало возможным благодаря созданию сети современных эндоскопических центров, переоснащению поликлиник и внедрению цифровых сервисов. Записаться можно онлайн, выбрав удобное время.

Все исследования проводятся бесплатно по полису ОМС и не требуют госпитализации. Гастроскопия выполняется под местной анестезией и занимает около 30 минут, колоноскопия – под мягкой седацией, с пребыванием в центре до 2 часов. Пациенты могут отменить запись не позднее чем за 3 дня или перенести ее 1 раз за неделю до назначенной даты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.