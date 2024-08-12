Московские врачи стали чаще выявлять рак на ранней стадии

Треть случаев онкозаболеваний в Москве выявляют на нулевой и ранней стадиях. Об успехах диагностики рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В столице прием ведут в четырех высокопотоковых эндоцентрах. Первый появился на базе Боткинской больницы. Затем такие же открылись при городской клинической больнице имени Буянова, а также при клинических центрах "Коммунарка" и имени Логинова. За время работы врачи провели почти 600 тысяч исследований.

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