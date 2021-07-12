Во Франции ограничат посещение ресторанов для непривитых от коронавируса

Франция вводит спецпропуска для посещения ресторанов и торговых центров. Они аналогичны нашим QR-кодам. Причина – стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

Санитарный пропуск будет обязательным с августа для посещения баров, ресторанов, а также при посадке в поезд или самолет. В нем укажут информацию о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.

Уже с 21 июля такой же документ понадобится при посещении культурных мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей. Санитарный пропуск должны будут предоставлять все посетители старше 12 лет.

Также в стране вводят обязательную вакцинацию медработников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

