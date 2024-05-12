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12 мая, 22:30

Общество

Медсестры рассказали о своей работе в московских больницах и поликлиниках

Медсестры рассказали о своей работе в московских больницах и поликлиниках

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В Международный день медсестры столичные медработники рассказали о том, как пришли в профессию. Так, Софья пошла по стопам матери и теперь заботится о пациентах офтальмологического отделения больницы имени Филатова.

А работа Юлии до 30 лет не была связана с медициной. Девушка была программистом. На данный момент она занимает пост старшей медсестры в ГКБ № 15 имени Филатова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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