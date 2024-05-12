Медсестры рассказали о своей работе в московских больницах и поликлиниках

В Международный день медсестры столичные медработники рассказали о том, как пришли в профессию. Так, Софья пошла по стопам матери и теперь заботится о пациентах офтальмологического отделения больницы имени Филатова.

А работа Юлии до 30 лет не была связана с медициной. Девушка была программистом. На данный момент она занимает пост старшей медсестры в ГКБ № 15 имени Филатова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.