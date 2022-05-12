Медсестры отмечают профессиональный праздник 12 мая

У медицинских сестер 12 мая профессиональный праздник. Международный день медсестры отмечают также и акушеры, фельдшеры, рентгенлаборанты.

На сегодня в России в качестве медицинских сестер и братьев трудится более 150 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.