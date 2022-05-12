У российских производителей лекарств возникли сложности с поставками красителей, стабилизаторов и загустителей. Раньше их в основном закупали в ЕС и США. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Где теперь им ищут замену? Не приведет ли это к сбоям в производстве и росту цен? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.