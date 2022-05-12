В Москве открылись павильоны "Здоровая Москва". Они будут работать минимум до сентября. Там уже ждут желающих проверить свое здоровье с 08:00 до 20:00.

Всего открыты 46 павильонов, они находятся в наиболее удобных для отдыха местах. Особое внимание в этом году уделяется тем, кто переболел COVID-19. Для таких пациентов предусмотрено расширенное обследование. Чтобы получить к нему доступ, диагноз должен быть в медкарте.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.