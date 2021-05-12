Москвичам рассказали, когда нужно сдать второй тест на COVID-19 после путешествия

Два теста на коронавирус теперь необходимо сдать всем, кто прилетает в Россию из заграницы.

Перед повторным исследованием должны пройти как минимум сутки. А вот первый тест можно сделать прямо в аэропорту. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.